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Грабитель напал на девушку-бойца и был избит

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Бразильянка Польяна Виана, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), избила грабителя, который напал на нее в Рио-де-Жанейро. Об этом спортсменка рассказала MMA Junkie.

Девушка ждала такси около своего дома, когда к ней подошел незнакомец и спросил время. Она ответила ему и заметила, что мужчина никуда не ушел. Когда Виана потянулась за телефоном, он сказал ей: «Отдай телефон и не пытайся сопротивляться — я вооружен».

Боец решила обезвредить противника до того, как он достанет оружие. Она нанесла ему несколько ударов, после чего взяла на удушающий. Продолжая удерживать грабителя, Виана попросила прохожих вызвать полицию. Правоохранители приехали и забрали мужчину, лицо которого было покрыто ссадинами и синяками. Его фотографию в Instagram опубликовал глава UFC Дэйна Уайт.

27-летняя Виана начала карьеру в 2013 году. За это время она провела 12 поединков, одержала 10 побед и дважды проиграла.

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