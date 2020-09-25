Оценена реальная угроза заражения коронавирусом при долгом авиаперелете

Угроза заражения коронавирусом во время долгого авиаперелета на дальние расстояния реально существует. Об этом свидетельствуют результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет Daily Express.

Предполагается, что передача инфекции происходит воздушно-капельным путем от заболевшего пассажира.

«[Причиной заражения] могут стать значительные скопления вирионов COVID-19 — даже в условиях бизнес-класса с просторными сиденьями, превышающими установленное расстояние», — оценили специалисты.

В связи с этим эксперты рекомендуют в течение всего полета, а также в процессе нахождения в аэропорту использовать средства индивидуальной защиты — по их мнению, медицинские маски снижают «выброс инфекционных частиц в окружающую среду» и способны также уменьшить риск заражения.

21 сентября сообщалось, что пассажирка авиакомпании Vietnam Airlines, летевшая из Лондона во Вьетнам, покашляла в самолете и заразила коронавирусом десяток попутчиков. 27-летняя бизнесвумен из Вьетнама жаловалась на боль в горле и кашель перед полетом, а через четыре дня у нее обнаружили COVID-19.