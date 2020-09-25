Зеленский пообещал приехать на место крушения военного самолета

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал приехать на место крушения военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что дал поручение премьер-министру в срочном порядке создать комиссию по расследованию обстоятельств и причин катастрофы.

О крушении самолета около города Чугуев в Харьковской области стало известно 25 сентября. Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу.

Борт разбился на расстоянии двух километров от военного аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.