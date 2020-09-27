Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек

Число пациентов, умерших из-за причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, во всем мире, превысило один миллион человек. Об этом сообщает статистический портал Worldometer.

На странице портала сообщается, что на данный момент в мире более 7,6 миллиона больных пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом этого типа. Выздороветь удалось более чем 24 миллионам пациентов.

Основная часть умерших приходится на США — там зафиксировано более 204 тысяч летальных исходов. За Соединенными Штатами по этому показателю следуют Бразилия, Индия и Мексика, на пятом месте находится Великобритания.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали причины роста заболеваемости коронавирусом в России Так, по словам главы ведомства Анны Поповой, это связано прежде всего с несоблюдением мер профилактики. Она отметила, что на сегодняшний день наблюдается рост, который стал «ощущаем» и «выражен», и начался он с последних чисел августа.