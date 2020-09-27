Протестующие против изоляции из-за коронавируса в Лондоне ранили полицейских

Протестующие против ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса в Лондоне ранили девять полицейских. Видеозапись акции на Трафальгар-сквер опубликована в Twitter Urban Pictures UK.

Несколько тысяч человек собрались на акцию протеста против изоляции в Лондоне. Сначала полиция не разгоняла граждан, однако позже возникли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые стали бросать в стражей правопорядка бутылки с водой. Одна женщина упала на землю, когда полицейские пытались успокоить демонстрантов.

Известно по меньшей мере о девяти пострадавших полицейских, двум из них потребовалась госпитализация. Трое протестующих были ранены, 16 человек арестованы.

Ранее в сентябре ВОЗ предрекла, что число жертв коронавируса в мире может достигнуть 2 миллионов. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.