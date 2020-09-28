Отдохнувшая в Абхазии россиянка рассказала о безответственности местных

Российская туристка раскрыла правду о популярных развлечениях в Абхазии — экскурсиям к местным достопримечательностям. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила автор блога, при покупке экскурсий туристы могут столкнуться с «безответственными» гидами, которые «не могут предложить высокое качество услуг». По этой причине ее первые попытки посмотреть местные достопримечательности были «неудачными».

«Конная прогулка из-за опоздания трансфера проходила уже в сумерках, да еще и над обрывом. (...) Поездка в город-призрак Акармара так и не состоялась. Утром в 6:30 я ждала трансфер, но за мной так и не приехали, даже несмотря на то, что накануне я внесла предоплату», — рассказала россиянка, отметив, что деньги ей вернули, но «осадочек остался».

По этой причине туристка порекомендовала путешественникам искать «ответственных» гидов, желательно местных жителей, у которых «отличное чувство юмора» и «информация из первых уст».

Ранее российская туристка, побывавшая в Абхазии, описала отдых словами «разруха, грязь и бедность». Как отметила путешественница, «дискомфорт начался еще при пересечении границы», поскольку «все было очень долго», и людям приходилось сидеть в душных автобусах без кондиционеров.