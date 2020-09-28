Пушков поддержал Макрона в споре с Лукашенко об оставке

Член Совета Федерации Алексей Пушков встал на сторону президента Франции Эммануэля Макрона в его заочном споре с белорусским коллегой Александром Лукашенко об уходе в отставку. Свою позицию он озвучил в Telegram-канале.
Он обратил внимание на разницу в протестах в Париже и Минске, отметив, что «желтые жилеты» президентству Макрона никак не угрожали. «В Белоруссии ситуация иная», — подчеркнул сенатор.
Пушков добавил, что в этой ситуации ему непонятна надежда минских властей на продолжение многовекторной внешней политики. «В условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: "Нет, нет и нет". А после того, как Лукашенко назвал Макрона "незрелым политиком", он может смело ставить крест на любых иллюзиях о "многовекторности", если они у него еще остались», — пояснил парламентарий. По его словам, в данных условиях у белорусского главы государства нет другого вектора, кроме Союзного государства.
27 сентября Макрон заявил, что Лукашенко должен добровольно уйти с поста президента и выразил восхищение белорусскими протестующими, особенно женщинами.
В ответ глава белорусского государства напомнил политику о том, что в его стране уже не первый год продолжаются массовые протесты «желтых жилетов», волнения мусульманского населения и сторонников движения Black Lives Matter («Черные жизни важны»). «Сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад», — отметил Лукашенко. Президент Белоруссии дал французскому лидеру совет «как опытный политик — незрелому» заняться внутренними делами своего государства.
Протесты в Белоруссии продолжаются седьмую неделю подряд и вспыхнули с новой силой после того, как Лукашенко тайно провел собственную инаугурацию. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных. После этого спецсредства для подавления выступлений долго не применялись. ОМОН вернулся к этой практике в последнюю неделю.