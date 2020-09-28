Питон проглотил крупное животное и попал на видео

В индийской деревне Сихари, штат Уттар-Прадеш, питон проглотил крупное животное и не мог двигаться. На видео с рептилией обратил внимание сайт Yahoo News.

В воскресенье, 27 сентября, жители деревни нашли питона с раздутым животом и вызвали представителей лесного департамента.

Раджив Кумар (Rajiv Kumar) из лесного департамента рассказал, что специалисты незамедлительно прибыли на место происшествия. «Наша команда забрала змею и отпустила ее в близлежащем лесу. Предположительно, питон проглотил крупную козу, из-за которой не мог двигаться», — сообщил он.

Кумар отметил, что местные жители испугались при виде крупной рептилии. «Мы попросили их не волноваться, так как питон — безобидная и неядовитая змея», — добавил он.

Ранее сообщалось, что огромный питон целиком проглотил оленя вблизи индийского города Амроха, штат Уттар-Прадеш. Рептилия выплюнула скелет оленя и скончалась после того, как местные жители оттащили ее подальше от поля, где она была найдена.