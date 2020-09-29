Объяснен феномен передач Малахова

Продюсер и медиаменеджер Александр Митрошенков объяснил феномен ток-шоу Андрея Малахова. В разговоре со StarHit Митрошенков сравнил их с произведениями Чехова и назвал их задачей актуальное отражение жизни современной России.

«Это не какие-то там "желтые истории", как считают некоторые. Если спросите, какой все-таки жанр у проекта, отвечу, что "Прямой эфир" — не ток-шоу, а скорее документальный сериал о нашей жизни», — сказал продюсер.

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По его словам, Малахов всегда искренне сопереживает героям ток-шоу, и именно поэтому люди часто «открываются перед ним». Митрошенков отметил, что, к примеру, освещая ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, на ток-шоу «старались дать слово и тем, кто в тот момент ненавидел актера за то, что он совершил, и его друзьям, которые относились к нему с состраданием».

Медиаменеджер также назвал «Прямой эфир» и социальной программой и добавил, что ее цель — актуальное отражение современной жизни в России с помощью новейших телевизионных средств. «Как в свое время заметил Мережковский: "Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта в конце XIX века…"» — уточнил Митрошенков.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Александр Митрошенков — продюсер, медиаменеджер, журналист и вице-президент Академии российского телевидения. Телекомпании Митрошенкова выпускают такие программы, как «Прямой эфир» на России 1», «Когда все дома» и многие другие передачи, а также прогноз погоды.