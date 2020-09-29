Стало известно о возможной отставке главы Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно уйти в отставку до выборов в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух собеседников, близких к руководству региона. Информацию подтвердил источник издания, близкий к Кремлю.

По данным издания, у Москвы нет претензий к Васильеву, причина отставки — его возраст (71 год) и проблемы со здоровьем.

Один из кандидатов смену Васильеву — сенатор от Ставропольского края, 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов. Его уже рассматривали на пост главы республики в 2017 году, но тогда он отказался от должности. На тот момент Меликов был замдиректора Росгвардии, а до этого — полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Источники РБК назвали в качестве аргумента в его пользу хорошее знание региона, национальность (лезгин, одна из коренных народностей в республике) и работу в силовых структурах.

Васильев был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года. В сентябре 2018 его официально утвердил Госсовет республики. До этого он возглавлял фракцию «Единой России» в Госдуме.