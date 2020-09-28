Часть правительства Камчатки покинет свои посты

Несколько членов правительства Камчатки покинут свои посты на фоне изменений в регионального кабмине. Об этом заявил глава края Владимир Солодов, сообщает РИА Новости.

Согласно запущенной губернатором реформе, часть органов исполнительной власти на Камчатке будет сокращена, их число уменьшится с 37 до 31. «Мы формируем новую структуру органов власти. На этой неделе соответствующие назначения будут проведены», — сказал Солодов.

В отставку уйдут два вице-губернатора, зампред правительства, министры здравоохранения и культуры. Врио первого вице-губернатора Ирина Унтилова выходит на пенсию, она работала в кабмине с 2011 года. Врио заместителя председателя правительства, министр специальных программ и по делам казачества региона Сергей Хабаров переходит на новое место работы. Также должность покинут врио вице-губернатора Дмитрий Латышев, врио министра культуры Светлана Айгистова, работу после отпуска сменит глава краевого минздрава Елена Сорокина. Губернатор поблагодарил всех пятерых за хорошую работу.

На выборах губернатора Камчатки 11-13 сентября врио главы региона Владимир Солодов набрал 80,51 процента голосов. 21 сентября он вступил в должность.