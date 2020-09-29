Раскрыта природа мизерных налогов Трампа

Опрошенные Bloomberg эксперты раскрыли природу подоходного налога президента США Дональда Трампа, размер которого многие финансисты называют мизерным. По словам собеседников агентства, указанные в декларациях политика последних десятилетий сведения не отменяют того, что на протяжении этого времени он был крайне состоятельным человеком.

Согласно декларациям Трампа, опубликованным в конце сентября американскими СМИ, действующий президент не платит подоходный налог на федеральном уровне как минимум 10 из 15 предшествовавших избранию лет. В 2016 году, на который пришлась большая часть предвыборной кампании, и в первый год президентства в 2017-м в бюджет поступило всего 750 долларов. По словам экономистов, многие американцы, относящиеся к малоимущим, ежегодно платят гораздо больше.

Состояние Трампа на данный момент оценивается в 2,7 миллиарда долларов. Его главные активы — объекты коммерческой и элитной жилой недвижимости совокупной стоимостью в 1,9 миллиарда. Некоторыми из них президент владеет вместе с инвестиционными фондами. При этом доля Трампа в обязательствах, привлекавшихся для строительства, составляет 670 миллионов долларов.

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За последний год состояние Трампа уменьшилось на 300 миллионов долларов, в основном из-за последствий пандемии коронавируса, обрушившей спрос на недвижимость. Тем не менее он остается мультимиллиардером, а принадлежащие ему или переданные в доверительное управление компании показывают прибыль, которая отражается в финансовой отчетности.

При этом в отчетности налоговой на протяжении большей части времени фигурируют убытки. Это стало возможным благодаря многочисленным вычетам, к которым любит прибегать президент, в том числе за консультационные услуги дочери Иванки. Еще один существенный фактор — амортизация, которую часто используют рантье и девелоперы, зарабатывающие на недвижимости.

Амортизацией называется постепенный износ основных средств (срок службы которых превышает год), в результате которого их стоимость переносится на готовую продукцию предприятия и учитывается в его расходах. Приобретение или создание таких основных средств не приводит к увеличению расходов и уменьшению прибыли, поскольку на балансе компании одни активы (денежные средства) заменяются другими.

Однако объекты недвижимости выбиваются из общего ряда. С течением времени их стоимость снижается гораздо меньше и зависит главным образом от баланса спроса и предложения на рынке. Тем мне менее общие правила позволяют включать амортизацию в расходы. И хотя такой подход во многом справедлив, поскольку приводит к признанию потраченных в действительности средств, на итоговых финансовых показателях они отражаются иначе, нежели в других секторах экономики. Компания способна продолжать получать прибыль вне зависимости от степени износа объектов недвижимости и не вынуждена откладывать часть выручки в специальном резерве на восстановление основных средств.

Структуры Трампа за последние десятилетия часто показывали убытки в налоговых декларациях, что не мешало им выплачивать дивиденды. Доходы, отраженные в декларациях президента, почти целиком относились к его гонорару за участие в шоу «Ученик», в котором он был ведущим с 2004 по 2015 год.

Сам Трамп отрицает претензии в свой адрес по поводу возможного уклонения от уплаты налогов и обещает в скором будущем опубликовать декларации. При этом он первый глава государства за последние 40 лет, отказывавшийся делать это до сих пор.