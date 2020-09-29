Трамп высказался об идее сделать свою дочь вице-президентом

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу сообщений о якобы имевшейся у него идее сделать свою дочь и советницу Иванку Трамп вице-президентом. По его мнению, высказанному в Twitter, эту информацию выдумали его недоброжелатели.

«Теперь распространители фейков, CNN, действительно пишут, что я хотел видеть свою дочь Иванку в качестве своего вице-президента на выборах в 2016. Это ложь и полная чушь. Эти люди больны!», — написал глава государства.

Журналы взяли эту информацию в книге бывшего заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса, которая будет опубликована 13 октября. В ней говорится, что будущий президент знал о недоверии к себе со стороны Республиканской партии и хотел видеть рядом с собой гарантированно лояльного человека. Гейтс рассказывает, что Трамп сначала был против в итоге занявшего эту позицию Майка Пенса, но затем изменил свое мнение из-за того, как тот критиковал Хиллари Клинтон.

Трамп ранее сам высказывался о кандидатуре своей дочери на пост вице-президента, однако делал это в саркастическом ключе. В конце августа на встрече со сторонниками он заявил, что Иванка лучше справилась бы с ролью вице-президента, чем сенатор Камала Харрис, которая стала кандидатом на этот пост от Демократической партии.