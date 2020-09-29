В России предложили запретить рекламу безалкогольного пива

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламу безалкогольного пива. Об этом сообщает RT.

Хамзаев направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В нем он указал, что несмотря на запрет рекламы алкогольной продукции, производители нашли лазейку и под видом безалкогольной продукции предоставляют зрителям информацию о продукции и брендах, которые имеют алкогольные аналоги.

3 сентября Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить продавать детям безалкогольное пиво. По его словам, несовершеннолетние привыкают к вкусу напитка, и это в будущем может привести к повышенному пристрастию к нему, кроме того, в безалкогольном пиве допускается до 0,5 процента алкоголя, и это может негативно отразиться на здоровье ребенка.