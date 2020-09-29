Составлен портрет типичного российского туриста в 2020 году

Отечественные туристы в 2020 году стали избирательнее относиться к сервису в отелях и квартирах. Портрет типичного российского отдыхающего во время пандемии коронавируса составили аналитики онлайн-сервиса Tvil.ru. Результаты их исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации экспертов, россияне стали активнее писать отзывы об отдыхе и делиться своими впечатлениями от отпуска в социальных сетях. «Возможно, туристы таким образом используют отзывы как инфоповод привлечения внимания своей аудитории», — предположили авторы материала.

Кроме того, путешественники чаще всего запрашивали в объектах размещения бесплатный Wi-Fi, интересовались наличием завтрака и кондиционера. Вдобавок, специалисты выяснили, что в летнем сезоне 2020 увеличилось количество гостей, путешествующих на своем автомобиле.

Также россияне оказались заинтересованы в том, чтобы прокладывать свои маршруты через города, расположенные по пути на море, например, Ростов-на-Дону и Волгоград. «Отсюда и увеличение спроса до 200 процентов на ночевки в этих городах, по сравнению с прошлым годом», — уточнили аналитики.

Помимо прочего, в 2020 году популярными для отдыха стали такие направления, как Карелия и Калининградская область. Туристы в этих локациях бронируют отдых на длительный срок, в основном, это дома и квартиры.

В сентябре в России провели исследование и определили причины, из-за которых малые исторические центры страны не привлекают большого количества туристов. Большинство респондентов среди главных проблем назвали общую непривлекательность городов, устаревший сервис и некачественные дороги.