Гостья роскошного отеля умерла при загадочных обстоятельствах

Британская туристка умерла после купания в бассейне роскошного отеля на острове Лансароте, входящем в состав Канарских островов, при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел вечером в четверг, 24 сентября, на территории четырехзвездочной гостиницы HL Rio Playa. Гостье, которой, по разным данным, было 35 или 58 лет, стало плохо во время плавания.

Сотрудник спасательной службы оперативно вытащил ее из воды, после чего женщину в критическом состоянии доставили в одну из местных больниц, где она впоследствии скончалась.

Согласно предварительным данным, у женщины произошла внезапная остановка сердца. Местные правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

14 сентября сообщалось, что британский турист получил серьезные травмы во время купания в бассейне в отпуске на Канарских островах. 43-летний англичанин Крис Уоткинс из города Понтипул отдыхал с группой друзей на курорте Плайя-де-лас-Америкас, расположенном на юго-западном побережье острова Тенерифе.