Россияне назвали необходимую для нормальной жизни зарплату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование платформы Webbankir.

Согласно полученным данным, большинство жителей страны считает, что в месяц следует зарабатывать не менее 50 тысяч рублей. При этом четверть россиян хотела бы получать в пределах от 70 до 100 тысяч рублей. В то же время 22 процента граждан готовы жить на 35-50 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы. Более трети опрошенных москвичей заявили, что им необходимо более 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же респондентов сказали, что хотят получать ежемесячно от 70 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что аналитики подсчитали число россиян, у которых за время пандемии снизилась зарплата. Исследователи выяснили, что это коснулось более половины граждан. Согласно полученным данным, за последнее время меньше стали получать 58 процентов граждан. На прежнем уровне заработок остался у 39 процентов респондентов, и только три процента опрошенных сказали, что стали получать больше, чем раньше.