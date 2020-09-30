Фотограф сумел оказаться в двух местах одновременно на картах Google

Пользователь Reddit с ником rivibird рассказал, что сумел оказаться в двух местах одновременно на картах Google.

По словам мужчины, в октябре 2017 года он ездил на съемки в два разных региона США. Он побывал в штатах Нью-Йорк и Коннектикут, расположенных друг рядом с другом. В каждом из них он встречал машину корпорации Google, которая делала панорамную съемку улиц для своего сервиса онлайн-карт. В результате он попал на карты в начале своего путешествия и в конечном пункте. Судя по получившимся фотографиям, в момент съемки мужчина был крайне рад видеть автомобиль Google.

Публикация набрала более 2,8 тысячи лайков. В комментариях многие поздравили американца с успехом. Юзеры вычислили штаты с помощью регистрационных знаков на автомобилях. Автор поста отметил, что, несмотря на разные регионы, между ними всего 20 минут езды. Bigtsez предложил не останавливаться на достигнутом и попасть на панорамы Google в остальных 48 штатах США.

Ранее уфолог с YouTube-канала UFO Sightings Daily исследовал «Зону 51» с помощью спутниковых снимков в сервисе Google Earth. Во время анализа засекреченной военной базы автор нашел огромный объект, по форме напоминающий человеческую фигуру, и сделал вывод, что в «Зоне 51» создали большого робота.