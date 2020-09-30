Россиянин избежал британской тюрьмы за махинации благодаря удалению WhatsApp

Россиянин Константин Вишняк избежал британской тюрьмы в рамках судебного процесса по обвинению в биржевой торговле с использованием инсайдерской информации. Для этого ему хватило удаления со смартфона популярного мессенджера WhatsApp, пишет Bloomberg.

Расследование в отношении Вишняка, работавшего трейдером в одном из британских банков, было начато в 2018 году. Его вместе с двумя сообщниками обвиняли в инсайдерской торговле и получении необоснованной выгоды от обладания непубличной информацией о компаниях, с акциями которых совершались сделки.

Позиция Управления финансового надзора (FCA) Великобритании быстро развалилась за недостаточностью доказательств. Ключевые из них, как утверждалось, содержались в смартфоне Вишняка, который он передал полицейским во время обыска в квартире. Однако перед этим он удалил WhatsApp, в котором и вел переписку с предполагаемыми подельниками.

После того как россиянин был оправдан по делу об инсайдерской торговле, FCA инициировало еще один процесс — на этот раз о сокрытии от следствия важных улик. Однако суд присяжных вновь оправдал Вишняка. Его адвокатам удалось убедить членов жюри в том, что банкир, удалив мессенджер, стремился скрыть личные данные, касающиеся его знакомства с депутатом российской Госдумы Андреем Луговым. Последний обвиняется в Великобритании в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

По оценке юристов, исход процесса нанесет ущерб репутации FCA, которое обычно ведет себя крайне осторожно и доводит до суда только те дела, в результате которых уверено. За последний год ведомство прекратило 88 дел, полностью сняв претензии, поскольку сомневалось в обвинительном приговоре.