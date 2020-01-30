Обрушивший фондовый рынок трейдер избежал тюрьмы

Обрушивший фондовый рынок США трейдер избежал тюрьмы. После нескольких лет разбирательств суд на год отправил под домашний арест 41-летнего британца Навиндера Сарао,из-за которого 6 мая 2010 года рынок за считаные минуты потерял триллион долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о так называемом «Черном четверге», или Flash Crash, — тогда индекс Dow Jones снизился на четыре процента, а затем всего за пять минут рухнул еще на пять. Это стало крупнейшим падением за одну сессию в истории индекса. Виновного обнаружили в 2015 году — им оказался британец индийского происхождения Навиндер Сарао, страдающий синдромом Аспергера — расстройством аутического характера.

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При помощи программы, написанной для него программистом, Сарао прямо из своей комнаты в доме родителей размещал на бирже тысячи заявок на крупные суммы, которые отменял сразу же после размещения. Это искажало реальную картину спроса и предложения на рынке и заставляло других трейдеров выставлять заявки примерно на уровне программы, приводя к неестественному росту или падению котировок. Сарао зарабатывал на их разнице.

6 мая трейдер обрушил рынок, играя на понижение контрактов E-mini. Он разместил на бирже заявки общим объемом около 200 миллионов долларов, что составило почти треть от всех размещенных на тот момент предложений. Это вызвало панику и коллапс на рынке.

Навиндера Сарао арестовали в 2016 году и на несколько месяцев поместили в тюрьму в Великобритании. Затем британца экстрадировали в США, где расследование его деятельности велось вплоть до января 2020 года. Следствие установило, что трейдер мог зарабатывать миллионы долларов в день, однако был равнодушен к богатству и фактически не тратил заработанное. Во время процесса на его сторону встал даже обвинитель, выступив против помещения подозреваемого в тюрьму.

Мягкому наказанию способствовало и то, что в 2016 году трейдер пошел на сделку со следствием — он показал, как работают механизмы биржевых манипуляций и как мошенники зарабатывают на этом. С помощью предоставленной им информации правительство перепрограммировало программное обеспечение, которое используется для выявления мошенничества, что позволило вычислить и предъявить обвинение более чем десяти трейдерам.

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