Американской экономике предсказали апокалипсис

В американской экономике может произойти апокалипсис после президентских выборов, которые намечены на осень 2020 года. Такое предсказание сделал стратег BTIG Джулиан Эмануэль, передает CNBS.

По его словам, в сложившейся ситуации инвесторы страхуются от «возможного апокалипсиса на выборах». Эксперт указал, что речь может идти о «крайне нестабильном итоге голосования». В настоящее время рынок обеспокоен в том числе тем, что после выборов торговая война между США и Китаем только усугубится.

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На закрытии торгов 9 декабря индекс SP500 потерял 9,92 пункта (опустившись до 3135,96), Dow Jones опустился на 105,46 пункта — до 27 909,60.

Ранее в начале декабря американский президент Дональд Трамп поставил под сомнение подписание торгового соглашения с Китаем до выборов. Это привело к резкому обрушению фондовых индексов. Например, во вторник, 3 декабря, фьючерсы на индекс Dow Jones упали более чем на 250 пунктов.

Ранее эксперты Bloomberg на фоне затянувшейся торговой войны США и Китая подсчитали, что риск рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев составляет 27 процентов.

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