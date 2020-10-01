Повар с ожирением рассказал о похудении на 18 килограммов за счет диеты и бега

Повар из американского штата Вирджиния, в прошлом страдавший от ожирения, рассказал, как ему удалось сбросить вес за счет диеты и бега. Об этом пишет издание Runner’s World.

Большую часть своей взрослой жизни Джонатан Кобб (Jonathan Cobb) весил более 160 килограммов. Избыточный вес доставлял ему массу проблем: после работы у него болели спина и колени, он не мог дотянуться до ног, чтобы завязать шнурки, и плохо спал. В декабре 2019 года Кобб последовал совету друзей и сделал гастропластику. Она помогла избавиться от первых 57 килограммов, но до веса, о котором он мечтал, было еще далеко.

В течение нескольких недель после операции мужчина не мог есть твердую пищу. Когда врачи сняли это ограничение, он решил воспользоваться случаем и полностью изменить свою диету, отказавшись от нездоровой пищи с высоким содержанием сахара и углеводов. «Теперь на завтрак я съедаю что-нибудь вроде пшеничного тоста с арахисовым маслом и половинку банана. На обед у меня курица с овощами, иногда рис. Еще я ем яйца, бекон из индейки, греческий йогурт с ягодами и мед без сахара», — рассказывает он.

Через несколько месяцев после гастропластики Кобб понял, что не сможет достичь своей цели, если не станет больше двигаться. Ему не хотелось ходить в спортзал, поэтому он решил заняться бегом. «Первая пробежка далась мне с трудом, — вспоминает мужчина. — Это было зимой, и, едва пробежав милю (1,6 километра), я так устал, что пришлось остановиться. Но это только прибавило мне мотивации, потому что до того мне казалось, что я смогу пробежать больше». Он стал бегать каждый день и не принял участие в марафоне лишь потому, что его отменили из-за пандемии коронавируса.

Здоровое питание и бег помогли Коббу сбросить еще 18 килограммов. Сейчас он весит 82,5 килограмма и рассчитывает похудеть еще на 10. «Я и сейчас доволен достигнутым, — утверждает он. — Поэтому если вес сократится — хорошо. А если нет, что ж. Я рад уже тому, что могу двигаться и при этом совершенно не уставать».

В апреле сообщалось, что жительница американского города Милуоки, штат Висконсин, рассказала о том, как ей удалось за 12 месяцев сбросить 43 килограмма. По ее словам, очень важно было ставить перед собой небольшие достижимые цели.