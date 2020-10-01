Европейские ученые оценили характер Путина по его лицу

Европейские ученые оценили, насколько можно доверять знаменитостям по выражению их лиц на фотографиях. Об этом сообщает The Sun.

Эксперты французского исследовательского университета Paris Sciences et Lettres (PSL) создали алгоритм, который сканирует портрет человека и на основе сокращения мышц лица определяет, можно ли на него положиться. Отмечается, что данный метод не оценивает реальный характер человека, но угадывает качества и черты, которые удалось запечатлеть на снимке или рисунке.

Так, например, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян получила самый высокий «показатель надежности» из всех рассмотренных знаменитостей — 92 процента. Британской королеве Елизавете II присудили средний балл — 61 процент. Обладателем самого низкого «уровня доверия», по мнению французов, оказался президент России Владимир Путин — 28 процентов.

«Мы не можем точно определить, почему те или иные люди кажутся нам более или менее честными. Однако из нашего исследования мы выяснили, что тот, у кого впалые щеки, нахмуренные брови и близко посаженные глаза, скорее всего будет восприниматься как ненадежный или нечестный человек. И что персона с улыбающимся лицом, выдающимися скулами и высокими бровями скорее всего будет восприниматься как заслуживающий доверия человек», — сказал работавший над проектом ученый Лу Сафра (Lou Safra).

В январе россияне назвали вызывающих наибольшее доверие знаменитостей. В тройку лидеров вошли телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Нагиев, а также актер Константин Хабенский.