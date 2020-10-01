«Карнавала не будет, все утонет в слезах»
Земфира, свежий «Король и шут» и малолетняя Алсу: кто развлекал Россию, когда ушел Ельцин
Музыкальный продюсер Максим Фадеев упал с самоката на полной скорости и сломал ребра. Об этом сообщает Super.
Инцидент произошел вечером 30 сентября. Фадеев катался на самокате в загородном поселке под Москвой.
После случившегося продюсеру вызвали скорую помощь. Прибывшие медики прописали Фадееву постельный режим. Врачи подозревают у продюсера ушиб грудной клетки и перелом нескольких ребер.
Сам Фадеев рассказал Super, что падение произошло, когда самокат набрал полную скорость. После аварии ему стало трудно дышать и разговаривать. Транспортное средство Фадеев приобрел недавно.
Ранее музыкальный продюсер заявлял о смерти российского телевидения и обвинял русских рэперов в плагиате.