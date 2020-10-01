Музыкальный продюсер Максим Фадеев упал с самоката на полной скорости и сломал ребра. Об этом сообщает Super.

Инцидент произошел вечером 30 сентября. Фадеев катался на самокате в загородном поселке под Москвой.

После случившегося продюсеру вызвали скорую помощь. Прибывшие медики прописали Фадееву постельный режим. Врачи подозревают у продюсера ушиб грудной клетки и перелом нескольких ребер.

Сам Фадеев рассказал Super, что падение произошло, когда самокат набрал полную скорость. После аварии ему стало трудно дышать и разговаривать. Транспортное средство Фадеев приобрел недавно.

Ранее музыкальный продюсер заявлял о смерти российского телевидения и обвинял русских рэперов в плагиате.