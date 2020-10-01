Линда рассказала о мести Максима Фадеева после скандального разрыва

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) рассказала о мести музыкального продюсера Максима Фадеева после их скандального разрыва. Об этом артистка рассказала в интервью для проекта «Исповедь» на видеосервисе Premier.

Линда раскрыла детали разрыва с продюсером, который произошел 25 лет назад. Именно Максим Фадеев был первым продюсером певицы, вместе с которым они записали дебютный альбом артистки «Песни тибетских лам». Авторство таких хитов, как «Ворона» и «Мало огня», благодаря которым Линда стала звездой, принадлежало Фадееву.

«Я его считала близким другом, мы в шутку называли друг друга брат и сестра», — рассказала певица. Отец Светланы переписал на Фадеева студию, в которой продюсер работал с его дочерью, накануне финансового кризиса.

«Макс понял, что легкие гарантированные финансовые потоки меняют свое русло. Постепенно этот человек растворился в моей жизни», — уточнила Линда. После разрыва с певицей Фадеев распространял в СМИ слухи, будто он был вынужден бежать за границу от преследования «в одних носках, без денег и документов».

«Ему было всего мало и недостаточно внимания от поклонников, внимания от журналистов. Чтобы привлечь к себе внимание, создавались таинственные истории вокруг меня и вокруг него», — заявила певица. Именно из-за продюсера за Линдой на долгие годы закрепился образ наркоманки. По ее словам, Фадеев специально пустил слух об этом в рамках раскрутки песни «Марихуана».

Уже после разрыва Фадеев мешал карьере певицы. Однажды он пытался заплатить организаторам концерта группы Guano Apes в Москве, чтобы на разогреве у коллектива выступала не Линда, а группа Total. «Его самолюбие не давало ему свободы подумать, как это вдруг без него дальше артист будет жить», — рассказала Линда.