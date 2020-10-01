В подмосковных школах усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер

В подмосковных школах со следующей недели усилят контроль за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 1 октября.

«Мы с понедельника начинаем линейный контроль, который будет осуществляться министерством образования во всех школах области. Будет обязательная термометрия на входе. Если ребенок с температурой, превышающей 37 градусов — он не допускается на занятия», — сказала Каклюгина.

Он также отметила, что учителя при контакте со школьниками должны носить маски.

Ранее в четверг сообщалось, что с 5 октября в половине школ региона начнутся каникулы. Речь идет об учебных заведениях, работающих по модульной системе. Региональные власти также наделили школьных директоров правом объявить внеплановые каникулы, если этого будет требовать эпидемиологическая ситуация.