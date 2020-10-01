Власти Подмосковья разъяснили формат школьных каникул

Каникулы начнутся в школах Подмосковья, обучение в которых осуществляется по модульной системе, разъяснила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее цитирует РИАМО в четверг, 1 октября.

«Это те учреждения, в которых дети учатся пять недель, а после неделю отдыхают. Таких школ в Подмосковье примерно 50 процентов, всего в Московской области порядка 1,5 тысячи школ», — сказала она.

Все остальные учебные учреждения продолжат работу в обычном режиме, подвернула министр. Каникулы в этих школах запланированы в ноябре, напомнила она.

Каклюгина добавила, что в настоящее время сезонная заболеваемость ОРВИ у школьников ниже, чем в прошлом году, поэтому необходимости делать массовый внеплановый перерыв в учебе нет. Кроме того, с 5 октября во всех школах усиливается санитарный контроль.

«Обязательная термометрия на входе, если у ребенка температура превышает 37 градусов, он не допускается в школу», — сказала министр.

Ранее в четверг сообщалось, что подмосковные власти разрешили директорам модульных школ разрешено досрочно уйти на каникулы, если этого требует эпидемиологическая обстановка.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах из-за коронавируса — с 5 по 18 октября школы столицы будут закрыты.