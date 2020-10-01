Американские артисты Крисси Тайген и Джон Ледженд потеряли ребенка. Тайген сообщила в Instagram, что перенесла выкидыш.

Модель и телеведущая написала, что пара испытывает глубочайшую боль, не виданную ими ранее. «Мы оказались не способны остановить кровотечение и дать малышу достаточно необходимой ему жидкости, несмотря на пакеты, много пакетов перелитой крови. Этого просто было недостаточно», — призналась она.

Фото опубликовано @chrissyteigen

Тайген добавила, что пара старалась не придумывать имя для ребенка до рождения, однако с этой беременностью они стали назвать не родившегося малыша Джек: «Так что он всегда останется Джеком для нас. Джек очень старался стать частью нашей семьи, и он останется ею навсегда».

Тайген и Ледженд познакомились в 2007 году на съемках клипа на песню Ледженда Stereo. Они обручились в 2011-м, а два года спустя сыграли свадьбу.

В браке у них родились два ребенка. Об очередной беременности Тайген сообщила в августе 2020 года.