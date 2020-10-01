Китай отказался от российской рыбы

Китай начал отказываться от российской рыбы и ограничивать импорт из-за того, что на упаковках обнаружили следы коронавируса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей крупных отраслевых компаний. Этот вопрос обсуждался на недавнем совещании в Россельхознадзоре.

За последнее время ведомство получило несколько уведомлений из КНР о том, что на упаковках продукции есть следы COVID-19. Причем первичная проверка при заходе в порт не выявила вирус, но его обнаружили уже на складе. Тем не менее Китай попросил ввести ограничения для поставщиков.

Газета пишет, что они уже введены в отношении четырех российских компаний, но не уточняет, каких именно. О сложностях рассказал крупнейший российский рыбодобытчик «Норебо». По словам замдиректора компании Сергея Сеннико, судно фирмы не может поставлять рыбу в Китай в течение месяца, хотя наличие вируса там не подтверждено.

В конце сентября стало известно, что власти Пекина приняли решение ограничить импорт продуктов из регионов с большим риском заражения коронавирусом. Это произошло после того, как в порту Циндао заболели двое рабочих, которые занимались разгрузкой замороженных морепродуктов. Импорт ограничили из России и Бразилии. Аналогичные ограничения еще в середине августа ввели в Гуанчжоу — столице самой населенной китайской провинции Гуандун.

На Китай приходится порядка 61 процента российского рыбного экспорта, в прошлом году туда поставили рыбы на 3,27 миллиарда долларов. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, за ограничениями может стоять коммерческий интерес. Он обратил внимание, что требования Китая ограничить экспорт совпадают по времени с попытками трейдеров снизить закупочные цены.