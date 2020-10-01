Панин рассказал о «сумасшедшем» романе с известной российской актрисой

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Российский актер Алексей Панин заявил, что у него был «сумасшедший» роман с известной актрисой Мариной Александровой. Он опубликовал в Instagram совместное архивное фото.
«Это фотография единственное что осталось от.........» — написал Панин (орфография и пунктуация автора сохранены).
В комментариях к посту актер добавил: «У нас был сумасшедший роман и это не секрет».
Ранее Панин признался, что адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев помог ему получить право на опеку над дочерью на фоне скандала с собакой.
Марина Александрова известна по роли Екатерины II в российских сериалах «Екатерина», «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы».