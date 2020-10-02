Трампа заподозрили в желании выйти из НАТО

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заподозрил его в желании выйти из НАТО в случае переизбрания. Об этом он заявил в интервью Times Radio Thursday, передает Politico.

«Не то чтобы мы убедили его, что НАТО на самом деле довольно хороший альянс, он просто увидел, что не может перейти черту и призвать к выводу войск», — констатировал Болтон. По его мнению, если Трампа изберут на второй срок, мешающий ему выйти из альянса «политический барьер» существенно уменьшится.

В сентябре о желании Трампа вывести США из НАТО в случае победы на президентских выборах говорили экс-чиновники администрации президента. Отмечалось, что летом 2018 года во время саммита лидеров стран-членов НАТО американский лидер говорил своему советнику по национальной безопасности, что не видит смысла в существовании альянса и предложил США выйти из него.

Трамп неоднократно критиковал государства-члены за недостаточные военные расходы. По мнению американского лидера, вместо установленных двух процентов страны НАТО должны отчислять на военные нужды четыре процента ВВП. США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных.