Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о выходе страны из НАТО в беседе с The Washington Post.

Американский лидер признался, что не собирается выводить Соединенные Штаты из НАТО, однако страны-члены организации должны платить взносы. «Были такие, которые почти ничего не платили, и сейчас они платят. И они задавали мне важный вопрос: "Вы бы ушли, если...". И я ответил: "Да, я бы ушел". И если бы я не отвечал так, они не стали бы платить», — заявил глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал союзников страны по НАТО и призвал их увеличить свои расходы на оборону. По словам главы государства, он не будет доволен до тех пор, пока все страны-члены организации не начнут выполнять свои обязательства. Трамп считает, что всего восемь государств НАТО на данный момент довели расходы на оборону до установленного показателя в два процента. В частности, президент недоволен расходами Германии на военные цели.

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