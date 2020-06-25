Трамп раскритиковал союзников по НАТО за маленькие расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников страны по НАТО и призвал их увеличить свои расходы на оборону. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, он не будет доволен до тех пор, пока все страны-члены организации не начнут выполнять свои обязательства. Трамп считает, что всего восемь государств НАТО на данный момент довели расходы на оборону до установленного показателя в два процента. В частности, президент недоволен расходами Германии на военные цели.

Лидер страны также рассказал о своей беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Он сказал, что проделана хорошая работа, а я ответил, что все недостаточно хорошо», — подчеркнул Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что если ФРГ не начнет выделять больше средств на оборонную сферу, США сократят численность своего контингента на территории страны.

6 июня администрация Трампа объявила о решении сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. В настоящее время на территории страны находятся 34,5 тысячи американских военных. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи. Кроме того, Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

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