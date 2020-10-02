Осуждены избивавшие зэков под крики «Суслики бегут» сотрудники колонии Ярославля

Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор двоим сотрудникам исправительной колонии №8 города Ярославля Сардору Зиябову и Дмитрию Никитенко, которых признали виновными в избиении заключенных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт», который представлял интересы потерпевших.

За превышение должностных полномочий Зиябов осужден на четыре года в колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Никитенко получил три года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Зиябова взяли под стражу в зале суде. Никитенко освободили в связи с фактическим отбытием срока наказания. Подсудимые не признали своей вины.

«Общественный вердикт» обнародовал видео избиений заключенных в ярославской колонии, которые происходили, предположительно, в декабре 2016 года. На записи видно, как сотрудники колонии заставляют осужденных бегать вдоль коридора, попутно избивая их руками и дубинками. «Суслики бегут!» — «Плохо бегут!» — «Надо поторопить» — комментируют тюремщики.

Это видео появилось вслед за скандальной записью, опубликованной «Новой газетой» 20 июля 2018 года, на котором сотрудники ярославской ИК-1 избивают лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. Потерпевшим оказался заключенный Евгений Макаров. За пытки на скамье подсудимых оказались 14 человек.

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