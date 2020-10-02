В России включат сирены гражданской обороны

Во всех регионах России 2 октября пройдет проверка готовности системы оповещения населения. Об этом сообщает МЧС, передает РИА Новости.

Уточняется, что в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне будут включены электросирены и громкоговорители. Тем самым планируется определить уровень готовности служб для оперативного информирования населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС России попросило граждан сохранять спокойствие. Конкретное время включения сирен будет определено главами регионов.

В августе 2019 года вещание федеральных каналов в Москве на несколько минут экстренно прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.