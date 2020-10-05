Одного из богатейших людей планеты высмеяли за слишком бедную вечеринку

Пользователи Twitter поиздевались над создателем Facebook Марком Цукербергом после того, как в сеть попали фотографии с вечеринки в честь дня рождения его дочери. Одного из богатейших людей планеты высмеяли за то, что тот якобы устроил слишком бедный праздник в 2015 году, пишет The Daily Dot.

Одним из первых снимки обнаружил юзер Twitter под ником @GospelJosiah. Он написал, что для миллиардера вечеринка выглядит слишком просто. Судя по кадрам, праздник проходил в небольшой квартире без каких-либо излишеств.

Под фотографиями высказались и другие люди, которым показалось, что Цукерберг намеренно скрывает свое богатство, чтобы оставаться на «одной волне» с менее обеспеченными людьми.

«Действительно неловко иметь столько денег и при этом выбирать ламинат на пол», — написала одна из комментаторов. «Четвертый в мире по богатству чувак даже не может устроить крутую вечеринку. Выглядит отвратительно скучно, Марк», — добавил другой пользователь Twitter. «Это оскорбительно для всех нас — иметь столько денег и жить как среднестатистический американец. Какая отвратительная ролевая игра», — пожаловался третий.

Однако позже выяснилось, что Цукерберг не устраивал эту вечеринку. Еще в 2015 году миллиардер рассказывал журналу Hello! о том, что праздник для него организовали в качестве сюрприза.