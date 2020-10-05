Женщина убила возлюбленного и вышла замуж за своего отца

Жительница американского штата Западная Вирджиния приговорена к 40 годам лишения свободы после того, как убила возлюбленного и вышла замуж за своего отца. Об этом сообщает издание Daily News.

По данным стороны обвинения, Аманда МакКлюр (Amanda McClure) и ее отец Ларри МакКлюр Старший (Larry McClure Sr.) в феврале 2019 года насильно ввели метамфетамин бойфренду Аманды Джону МакГуайру (John McGuire), задушили его и ударили по голове. Его тело было найдено в сентябре 2019 года вблизи населенного пункта Скайгасти в штате Западная Вирджиния.

Убив мужчину, Аманда и ее отец, предположительно, занялись сексом, а через четыре недели после этого — поженились.

В ноябре Ларри написал письмо, в котором признался, что принимал участие в убийстве МакГуайра. В августе 2020 года его приговорили к пожизненному заключению. В начале октября Аманда была приговорена к 40 годам тюрьмы. За два месяца до этого она признала вину в убийстве своего возлюбленного.

Сестре Аманды, Анне-Марии Чаудри (Anna Marie Choudhry), предъявили обвинение в соучастии в убийстве МакГуайра. По данным на июль, она ожидала суда.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор жителю штата Небраска, который женился на собственной дочери. И он, и она подтвердили, что занимаются сексом, а 1 октября они заключили официальный брак.