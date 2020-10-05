Пушков связал конфликт в Нагорном Карабахе с изменениями в политике Армении

Сенатор Алексей Пушков связал конфликт в Нагорном Карабахе с изменениями в политике Еревана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, Азербайджан и Турция неслучайно выбрали для нападения именно период правления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он объяснил, что новое правительство Армении ставит под сомнения отношения с Россией и в последнее время все больше тянется к Западу. Тем не менее член Совета Федерации считает, что западные страны лишь оттягивают Армению от России и не придут Еревану на помощь в критической ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его словам, Россия может пойти на такой шаг только при согласии Армении и Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанскую сторону в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.