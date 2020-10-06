США захлестнула волна банкротств

Количество коммерческих банкротств в США выросло на 33 процента с начала 2020 года. Рецессия, вызванная пандемией коронавируса, сильно ударила по малому бизнесу, пишет Reuters.

В ежемесячном отчете юридической фирмы Epiq говорится, что в прошлом месяце было подано 747 заявок о банкротстве (годом ранее — 420 заявок). Однако количество заявок от частных лиц снизилось. Государственные программы помогли предотвратить волну индивидуальных банкротств, которая могла захлестнуть страну, считают эксперты. Количество некоммерческих заявок снизилось на 43 процентов в 2020 году.

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За первые пять месяцев 2020 года на банкротство в США подали 98 компаний с обязательствами свыше 50 миллионов долларов. Мощную волну банкротств предрекли также Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы. По оценке аналитиков, в стране в 2020 году на фоне пандемии коронавируса разорятся свыше 29 тысяч местных компаний. Это на 54 процента больше, чем в 2019-м.

Ранее стало известно, что россиянам массово отказали в персональном банкротстве без суда по упрощенной процедуре, которая стала возможна с начала сентября. За месяц легально списать долги удалось только 20,7 процента заявителей.