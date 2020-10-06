В старейшей тюрьме Англии предложили стать заключенным за пять тысяч рублей

В старейшей английской тюрьме Шептон-Моллет в графстве Сомерсет предложили на один день стать заключенным и познакомиться с тюремным бытом. Стоит такое «удовольствие» 49 фунтов стерлингов (почти пять тысяч рублей). Об этом пишет The Sun.

Тур предлагает опыт полного погружения в жизнь заключенного. Участников переведут на соответствующее меню — на завтрак обязательно идет овсяная каша. Также запланирована ночевка в камере-одиночке.

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Шептон-Моллет — самая известная тюрьма Великобритании, где раньше содержали опасных преступников вроде близнецов Крэй. Первые заключенные попали туда в 1626 году. С тех пор в Шептон-Моллет провели множество казней, последнее повешение датируется 1945 годом. В 2013 году она перестала быть тюрьмой — учреждение переформатировали в центр для туристов.

Любителям острых ощущений предлагают и другие экскурсии в Шептон-Моллет. Одна из них — прогулка с исследователями паранормальных явлений, которая проводится на территории тюрьмы с 21 часа до 3 ночи. Стоит такая услуга 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей с человека).

Экскурсанты будут «наблюдать» за привидениями и слушать страшные истории о Белой Леди, которая, по слухам, убила своего любовника, прежде чем ее приговорили к смертной казни. В свое время из-за этой легенды тюремщики отказывались выходить на работу в одно крыло здания — они жаловались на ледяной ветер и запах женских духов. Издание подчеркивает, что билеты раскуплены уже на февраль 2021 года, однако можно еще успеть записаться на март и апрель.