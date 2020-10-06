Стали известны новые пристрастия подростков во время пандемии коронавируса

Кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, существенно повлиял на модные пристрастия и траты подростков. Об этом сообщает CNBC.

Согласно отчету Taking Stock with Teens независимой инвестиционной компании Piper Jaffray, в этом году среднестатистический 16-летний потребитель потратил около 2150 долларов (почти 168 тысяч рублей). Такие показатели свидетельствую о падении расходов на девять процентов по сравнению с предыдущими годами.

Так, например, стало известно, что расходы на одежду составили 507 долларов (39,5 тысячи рублей) на подростка в год, что на 11 процентов меньше, чем в аналогичный период 2019 года. При этом, по данным нового исследования, женщины в среднем тратят на одежду на 160 долларов больше, чем мужчины.

Стало известно, что больше всего денег юные потребители оставляют в магазинах всемирно известного спортивного бренда Nike. На втором месте — марка American Eagle, а следом идет Adidas.

Кроме того, популярность начали набирать магазины подержанных вещей. Исходя из данных компании Piper Jaffray, 46 процентов подростков покупали товары из вторых рук на таких платформах, как Poshmark и The RealReal, а 58 процентов продавали товары на рынках подержанных товаров. Комиссионные и винтажные магазины заняли 13-е место среди любимых брендов или розничных магазинов, тогда как раньше подобные места для покупок занимали 44-е место.

Примечательно, что подростки в среднем потратили всего 87 долларов на сумки, что является рекордно низким показателем. В этой категории французский модный дом Louis Vuitton обогнал американский бренд Michael Kors и занял первое место по степени востребованности.

Как сообщает издание, расходы на кошельки и клатчи достигли пика весной 2006 года, когда подростки заявили, что тратят по 197 долларов (15 360 рублей) в год на упомянутые аксессуары. Однако с тех пор популярность этой категории пошла на убыль.

В опросе приняли участие 9800 подростков из 48 штатов Америки со средним семейным доходом. Опрос проводился в период с 19 августа по 22 сентября.

В апреле выяснилось, что россияне перестали интересоваться одеждой во время вспышки коронавируса. Аналитики Сбербанка проанализировали траты россиян после введения режима самоизоляции. Отмечается, что расходы населения с 30 марта по 5 апреля снизились почти на 23 процента. Россияне перестали покупать одежду и обувь: продажи в индустрии упали на 94,2 процента.