В России снова предложили закрыть международные границы

Общероссийское объединение пассажиров предложило рассмотреть вопрос закрытия международных границ России из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя организации Ильи Зотова.

«Наша страна должна принять целый комплекс мер, одной из которых будет как раз закрытие границ. Всероссийское объединение пассажиров поддерживает данную меру», — заявил Зотов.

Такое решение, по мнению эксперта, не может быть принято одним днем. «Следует ввести сначала планомерное сокращение числа рейсов, а только потом постепенно закрывать границы», — уточнил Зотов, добавив, что таким образом российские туристы, которые сейчас отдыхают в других странах, успеют вернуться домой и оформить необходимые документы.

Также представитель объединения считает, что пик второй волны коронавируса придется на следующие полтора-два месяца, поэтому число инфицированных будет только расти.

5 октября в Минтрансе России сообщили, что обсуждения приостановки авиасообщения на уровне авиавластей пока нет и Росавиация продолжает переговоры с другими странами по поводу возобновления международных рейсов. Также об отсутствии планов закрывать внешние границы заявили и в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом власти опровергли слова члена Совета Федерации Валерия Рязанского, который ранее допустил закрытие границ и сокращение количества полетов из-за ухудшения ситуации с распространением инфекции.

Международное авиасообщение России с зарубежными государствами прекратилось в конце марта из-за коронавируса. Границы начали постепенно открываться в августе, сначала стали доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, а в начале сентября — рейсы в Египет, Мальдивы и ОАЭ. Кроме того, с конца сентября россияне могут отправиться из Москвы в Южную Корею.