Okko к Международному дню ДЦП представил коллекцию «Доброе кино помогает детям»

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, совместно с проектом «Доброшрифт» представил благотворительную подборку фильмов для всей семьи «Доброе кино помогает детям» специально к Международному дню ДЦП. Об этом говорится в сообщении мультимедийного сервиса.

Все средства от просмотра фильмов и мультфильмов из коллекции за неделю Okko переведет в благотворительный фонд «Подарок ангелу», помогающий детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сервис также использует особенный шрифт, чтобы привлечь внимание к проблемам детей с ДЦП.

В подборке «Доброе кино помогает детям» можно посмотреть блокбастер «Бамблби», культовый научно-фантастический фильм «Двухсотлетний человек», классику современной анимации «Босс-молокосос», трогательное кино «Жутко громко и запредельно близко» и другие фильмы и мультфильмы для всей семьи.