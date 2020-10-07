Ученица рассказала об обмороках у 13 детей в российской школе

С одним из 13 упавших в обморок учеников школы № 7 в Великих Луках инцидент произошел во время линейки. С остальными это случилось позднее. Детали произошедшего телеканалу «360» рассказала одна из учащихся.

По ее словам, первый мальчик ударился после падения и не мог идти самостоятельно, его несли в машину скорой на руках. «Потом, когда вызывали [скорую], уже во время звонка сказали, что там еще и второй упал, тогда приехала и реанимация», — сказала девочка.

Она предположила, что причиной плохого самочувствия школьников мог стать солнечный удар, а первый ребенок «просто перенервничал». Собеседница канала отметила, что дети стояли на одном месте примерно 40 минут, и в тот момент она сама почувствовала, как в глазах темнеет.

Ранее директриса школы Наталья Демиховская говорила, что линейка длилась 28 минут, дети якобы не падали в обморок, а просто побледнели и сами дошли до машины скорой помощи. Она предположила, что это произошло из-за волнения, вызванного патриотическими речами. Руководительница учебного заведения также отвергла версию об отравлении, указав, что только четверо из присутствовавших на линейке в тот день завтракали в школьной столовой.

После госпитализации состояние троих детей оценивалось как тяжелое, остальных — как среднее. Одна из участниц мероприятия отмечала, что пострадавшие чувствовали себя очень плохо, их тошнило. Первые результаты анализов показали отсутствие посторонних веществ.