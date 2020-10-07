США назвали переговоры по Карабаху примером сотрудничества с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе примером сотрудничества с Россией. Об этом сообщает ТАСС .

Американский политик отметил, что, хотя между двумя странами и наблюдаются фундаментальные различия, все же существуют области, в которых они могут совместно работать. Он подчеркнул, что в карабахском конфликте США и Россия занимают одну сторону, сопредседательствуя в Минской группе ОБСЕ и пытаясь вернуть мир в Кавказский регион. О'Брайен добавил, что две страны также могут сотрудничать в таких сферах, как борьба с терроризмом и контроль за вооружениями.

Ранее президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Лидеры трех стран призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.