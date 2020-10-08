Россияне отправились добровольцами в пострадавшую от взрывов Рязанскую область

Для помощи жителям Рязанской области, которые пострадали в результате взрыва боеприпасов в бывшей воинской части, прибыли добровольцы молодежной организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (ВСКС). Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Наши добровольцы уже прибыли к месту ЧС, чтобы помочь тем, кто сейчас оказался в сложном положении — эвакуированные жители близлежащих к месту взрыва поселений, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения», — рассказал руководитель ВСКС Евгений Козеев.

По его словам, в настоящее время активисты собирают информацию о потребностях в гуманитарной помощи. Кроме того, в их задачи входит учет прибывающих и убывающих людей, их размещение.

«Мы стараемся делать все возможное, чтобы жителям здесь, в пунктах временного размещения, было удобно», — поделился доброволец Евгений Стрельников.

Все действия сводный отряд ВСКС координирует со специальными службами. Команда оснащена необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в бывшей воинской части в Рязанской области начались 7 октября, после произошедшего эвакуировали более 2,3 тысячи человек. 13 человек пострадали. Предположительно, на территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд.