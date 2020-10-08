Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Рязанью снова выросло

Число пострадавших при взрыве на складе боеприпасов под Рязанью снова выросло, теперь оно составляет 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области, передает ТАСС.

По данным медиков, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов сообщал о восьми пострадавших. Трое были госпитализированы в Скопине, двое — в Ряжске, еще троих лечат амбулаторно, передает РИА Новости.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в бывшей воинской части в Рязанской области начались 7 октября, после произошедшего эвакуировали более 2,3 тысячи человек. По данным источника ТАСС в экстренных службах, взрывы снарядов происходят каждую минуту, что в том числе затрудняет тушение огня. В ликвидации возгорания участвуют комплексы разминирования и пожаротушения, управляемые роботы и беспилотники, пожарные танки.