Вместимость горящего склада под Рязанью оценили в 75 тысяч тонн снарядов

Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области

Около 75 тысяч тонн ракет и артиллерийских снарядов могло находиться на момент пожара на военных складах в Рязанской области. Такую оценку РИА Новости дали в экстренных службах.

«По предварительным данным, общая вместимость 113 складов и хранилищ, в том числе на открытых площадках на территории воинской части на момент взрывов составляла 75 тысяч тонн боеприпасов», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что самый большой калибр находившихся на складах осколочно-фугасных боеприпасов составлял 152 миллиметра. Осколки от взорвавшихся боеприпасов разлетаются в радиусе 20 километров.