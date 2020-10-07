Число пострадавших после взрыва в Рязанской области выросло

Число пострадавших при взрыве на военном складе в Рязанской области выросло до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

По словам собеседника агентства, из шести раненых двое госпитализированы. Власти также сообщили, что их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

В Минобороны «Ленте.ру» сообщили, что для ликвидации пожара на складах в Рязани создана специальная группировка, которая включает в себя комплексы разминирования и пожаротушения, беспилотники, роботы «Уран» и пожарные танки.

К месту происшествия в вылетела комиссия военного ведомства.

О пожаре и взрывах на складе в Рязанской области стало известно днем 7 октября. В сети появились кадры, на которых слышны разрывы снарядов, небо затянуто густым дымом. Эвакуировано более 2,3 тысячи человек.