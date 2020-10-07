Минобороны отреагировало на взрывы в бывшей российской воинской части

Минобороны отреагировало на взрывы на территории бывшей воинской части в Рязанской области и объяснило, что огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов с загоревшейся травы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передает РИА Новости.

В ЗВО уточнили, что склад расположен в лесистой местности возле населенного пункта Желтухино. Огонь перекинулся на площадку из-за порывистого ветра. Штатные пожарные попытались потушить возгорание, но им это не удалось. На технической территории части «отмечаются отдельные взрывы боеприпасов», добавили в пресс-службе.

Личный состав и гражданский персонал удалось эвакуировать, пострадавших нет, подчеркнули в сообщении. Угрозы ближайшим населенным пунктам тоже нет.

Ранее стало известно, что на территории бывшей воинской части в Рязанской области произошел пожар и начали взрываться боеприпасы. На появившихся кадрах слышны взрывы, небо затянуто густым дымом. В экстренных службах сообщили, что эвакуировали жителей деревни Кузьминки-2, в которой проживают 24 человека. Она находится на расстоянии трех километров от склада.